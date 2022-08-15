Началось?: Первый регион России снова вводит масочный режим

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии вновь вводят масочный режим при посещении общественных мест. Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина, решение было принято региональным оперштабом.

"Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций и при посещении любых видов общественного транспорта", — сказала она.

Масочный режим в настоящий момент действует только в медицинских учреждениях республики. По словам Кузьминой, в среднем за прошедшую неделю в регионе заболеваемость ковидом выросла в 1,7 раза, в связи с чем приняли решение ввести ограничения снова.