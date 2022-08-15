"Опережают на десятилетия": Путин заявил о превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
Путин: Многие образцы российских вооружений превосходят зарубежные на десятилетия
Российское оружие ценится во всём мире за высокую надёжность и эффективность, оно на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот".
"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооружённых сил. Речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", — подчеркнул российский лидер.
Путин также обратился к российским оружейникам со словами благодарности за оснащение армии и флота современным оружием, которое "сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России".
Открывая международный военно-технический форум "Армия-2022", президент Владимир Путин также высказался о союзниках России — сильных государствах, не прогибающихся перед "гегемоном". Он подчеркнул, что страна искренне дорожит исторически дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнёрам своё современное вооружение.
ТАСС / Андрей Любимов