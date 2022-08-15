В Уфе вор просочился под воротами и сбежал из ОВД, его ищут более ста полицейских

Вор автомобильных аккумуляторов из Уфы смог в буквальном смысле ускользнуть от местных полицейских, и теперь его ищут более ста правоохранителей. Об истории в духе "Криминальной России" узнал телеграм-канал SHOT.

24-летний Олег из Уфы, несмотря на юный возраст, сумел обмануть взрослых и опытных сотрудников МВД. Парень специализировался на краже автомобильных аккумуляторов, но в один из дней его настигла неудача и он был задержан силовиками. После ареста юноша попросил одного из полицейских вывести его на перекур, и мужчина выполнил просьбу Олега, о чём потом сильно пожалел.