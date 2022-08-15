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15 августа, 12:31

В Уфе вор просочился под воротами и сбежал из ОВД, его ищут более ста полицейских

<p>24-летний Олег из Уфы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/42684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летний Олег из Уфы. Обложка © t.me / SHOT

Вор автомобильных аккумуляторов из Уфы смог в буквальном смысле ускользнуть от местных полицейских, и теперь его ищут более ста правоохранителей. Об истории в духе "Криминальной России" узнал телеграм-канал SHOT.

24-летний Олег из Уфы, несмотря на юный возраст, сумел обмануть взрослых и опытных сотрудников МВД. Парень специализировался на краже автомобильных аккумуляторов, но в один из дней его настигла неудача и он был задержан силовиками. После ареста юноша попросил одного из полицейских вывести его на перекур, и мужчина выполнил просьбу Олега, о чём потом сильно пожалел.

На улице воришка заявил младшему сержанту, что готов показать ему место преступления. Он направился к запасным воротам на территории отдела, самостоятельно отодвинул под ними колючую проволоку, пролез в это отверстие и скрылся. Доверчивый полицейский даже не смог отреагировать на этот умелый трюк. Теперь лихача ищут более ста правоохранителей.

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Оксана Попова

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