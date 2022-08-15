В Уфе вор просочился под воротами и сбежал из ОВД, его ищут более ста полицейских
24-летний Олег из Уфы. Обложка © t.me / SHOT
Вор автомобильных аккумуляторов из Уфы смог в буквальном смысле ускользнуть от местных полицейских, и теперь его ищут более ста правоохранителей. Об истории в духе "Криминальной России" узнал телеграм-канал SHOT.
24-летний Олег из Уфы, несмотря на юный возраст, сумел обмануть взрослых и опытных сотрудников МВД. Парень специализировался на краже автомобильных аккумуляторов, но в один из дней его настигла неудача и он был задержан силовиками. После ареста юноша попросил одного из полицейских вывести его на перекур, и мужчина выполнил просьбу Олега, о чём потом сильно пожалел.
На улице воришка заявил младшему сержанту, что готов показать ему место преступления. Он направился к запасным воротам на территории отдела, самостоятельно отодвинул под ними колючую проволоку, пролез в это отверстие и скрылся. Доверчивый полицейский даже не смог отреагировать на этот умелый трюк. Теперь лихача ищут более ста правоохранителей.
Ранее обвиняемый в издевательствах и сексуальном насилии в отношении собственных детей Андрей Бовт, прозванный "гатчинским Мэнсоном", сбежал из здания суда в Ленинградской области. Впрочем, ему недолго удалось погулять на свободе. В начале августа педофила поймали.