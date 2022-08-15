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15 августа, 12:20

Актриса Гусева переписала сценарий "Бригады" ради "правильного" образа жены Саши Белого

Актриса Екатерина Гусева, сыгравшая жену Саши Белого в сериале "Бригада", призналась, что ей пришлось переписать сценарий под себя. Она сторонилась насилия, поэтому вырывала целые листы со сценами, пытаясь сделать другой свою героиню Ольгу и вытерпеть мрак, творившийся на экране.

"У меня получилась очень светлая история любви. Сильная. Я поняла, что на мою Ольгу возложена определённая миссия: привнести в фильм верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность", — цитирует актрису новостной портал blitz+.

Гусева призналась, что, если бы она не изменила сценарий, зрители бы увидели совсем другую картину. Актриса создавала свою линию, привносила в фильм любовь, не вникая в бандитские перипетии.

"Сказка, в которую хотели верить": Безруков рассказал, почему "Бригада" стала культовым сериалом

"Сказка, в которую хотели верить": Безруков рассказал, почему "Бригада" стала культовым сериалом

Ранее актёр Сергей Безруков обрадовал поклонников, примерив образ культового героя "Бригады". Он опубликовал фото, где предстал в фирменных очках и строгом пиджаке с зачёсанными назад волосами. Под снимком тут же появились десятки восторженных комментариев.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Александра Васильева

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