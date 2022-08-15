Актриса Гусева переписала сценарий "Бригады" ради "правильного" образа жены Саши Белого

Актриса Екатерина Гусева, сыгравшая жену Саши Белого в сериале "Бригада", призналась, что ей пришлось переписать сценарий под себя. Она сторонилась насилия, поэтому вырывала целые листы со сценами, пытаясь сделать другой свою героиню Ольгу и вытерпеть мрак, творившийся на экране.

"У меня получилась очень светлая история любви. Сильная. Я поняла, что на мою Ольгу возложена определённая миссия: привнести в фильм верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность", — цитирует актрису новостной портал blitz+.

Гусева призналась, что, если бы она не изменила сценарий, зрители бы увидели совсем другую картину. Актриса создавала свою линию, привносила в фильм любовь, не вникая в бандитские перипетии.