"Роскосмос" показал макет российской орбитальной станции

Госкорпорация "Роскосмос" показала макет новой Российской орбитальной станции на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022".

Макет новой российской орбитальной станции. Фото © "Роскосмос"

На данном этапе ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая входит в "Роскосмос", работает над эскизным проектом станции. Её развёртывание должно будет происходить в два этапа. На первом станция будет включать четыре модуля: научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. Их обеспечением займётся экипаж из двух человек общим гермообъёмом в 228 кубических метров, включая примерно 19 кубических метров для размещения научного оборудования.

На следующем этапе космостанцию дополнят платформой обслуживания, целевым и производственными модулями. Так, общий гермообъём станции для экипажа из 2-4 человек увеличится до 667 кубических метров и примерно до 49 кубических метров для установки научной аппаратуры.

В числе преимуществ станции её создатели называют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, а также возможность взаимодействовать со спутниковыми группировками.