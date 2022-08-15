В Калуге ребёнок нашёл в погребе тела мёртвых родителей
В Калуге ребёнок заглянул в погреб и обнаружил там тела своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Калужской области.
"Предварительно установлено, что сегодня около 8:00 несовершеннолетний ребёнок обнаружил трупы своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения (на улице Парижской Коммуны)", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится осмотр места трагедии. Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратове спустя два дня после пропажи нашли тело 20-летней изнасилованной девушки, которое было замуровано в бетон. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Следственным отделом по Заводскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, сопряжённое с изнасилованием".
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