В Калуге ребёнок нашёл в погребе тела мёртвых родителей

В Калуге ребёнок заглянул в погреб и обнаружил там тела своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Калужской области.

"Предварительно установлено, что сегодня около 8:00 несовершеннолетний ребёнок обнаружил трупы своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения (на улице Парижской Коммуны)", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится осмотр места трагедии. Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.