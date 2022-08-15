АвтоВАЗ возобновил производство Niva Travel в новой комплектации
Lada Niva Travel. Обложка © Официальный сайт Lada
Крупнейший производитель легковых машин в России АвтоВАЗ возобновляет производство внедорожного автомобиля Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Как сказано в сообщении компании, сборка модельного ряда этого года началась 15 августа.
"Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Высокая проходимость сочетается с отличной плавностью хода и комфортным пятиместным салоном", — сообщили в концерне.
Теперь в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.
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