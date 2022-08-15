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15 августа, 12:01

АвтоВАЗ возобновил производство Niva Travel в новой комплектации

<p>Lada Niva Travel. Обложка ©<a href="https://www.lada.ru/press-releases/120503" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальный сайт Lada</a></p>

Lada Niva Travel. Обложка © Официальный сайт Lada

Крупнейший производитель легковых машин в России АвтоВАЗ возобновляет производство внедорожного автомобиля Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Как сказано в сообщении компании, сборка модельного ряда этого года началась 15 августа.

"Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Высокая проходимость сочетается с отличной плавностью хода и комфортным пятиместным салоном", — сообщили в концерне.

Теперь в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

АвтоВАЗ вернулся к пятидневному режиму работы

АвтоВАЗ вернулся к пятидневному режиму работы

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.

Оксана Попова
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