"Приползут на коленях": Тихонов заявил, что отстранившие россиян спортивные федерации будут извиняться за это

"Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Они придут и ещё приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они ещё будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!" — заявил Тихонов, слова которого приводит "Газета.ru".