"Приползут на коленях": Тихонов заявил, что отстранившие россиян спортивные федерации будут извиняться за это
Тихонов отреагировал на слова Макларена о несправедливости отстранения российских атлетов
Четырехкратный олимпийский чемпион, советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на слова бывшего главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов, заявив, что рано или поздно это должно было случиться.
"Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Они придут и ещё приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они ещё будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!" — заявил Тихонов, слова которого приводит "Газета.ru".
Ранее автор скандального доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов на фоне событий на Украине. По мнению заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, это заявление может привести к скорейшему возвращению наших атлетов на международные турниры.
ТАСС / Шарифулин Валерий