Тарасова отреагировала на заявление Макларена об отстранении российских спортсменов

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что заявление Ричарда Макларена о несправедливости отстранения российских спортсменов повлияет на их возвращение на международные соревнования.

"Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны", — заявила Тарасова ТАСС.