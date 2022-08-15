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15 августа, 08:41

Тарасова отреагировала на заявление Макларена об отстранении российских спортсменов

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что заявление Ричарда Макларена о несправедливости отстранения российских спортсменов повлияет на их возвращение на международные соревнования.

"Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны", — заявила Тарасова ТАСС.

В WADA призвали допустить российских спортсменов до международных соревнований

В WADA призвали допустить российских спортсменов до международных соревнований

Ранее автор скандального доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов на фоне событий на Украине.

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Getty Images / Chris So / Toronto Star, ТАСС / Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев

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