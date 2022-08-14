В WADA призвали допустить российских спортсменов до международных соревнований

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию допинг-скандала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ричард Макларен назвал несправедливым то, как обращаются с россиянами, и призвал допустить их до международных соревнований. Об этом пишет немецкое издание Sportschau.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. <...> Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях", — заявил он.