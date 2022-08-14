В WADA призвали допустить российских спортсменов до международных соревнований
Глава комиссии WADA призвал допустить российских спортсменов до международных соревнований
Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию допинг-скандала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ричард Макларен назвал несправедливым то, как обращаются с россиянами, и призвал допустить их до международных соревнований. Об этом пишет немецкое издание Sportschau.
"То, как с ними обращаются, несправедливо. <...> Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях", — заявил он.
По словам Макларена, если Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу российских спортсменов, то ассоциации всё же придётся разрешить им выступать.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты, а 3 марта сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде. При этом в июне глава МОК Бах вновь высказался за санкции против российского спорта.
Getty Images / Chris So / Toronto Star