Как главный враг российского спорта Ричард Макларен неожиданно стал заступаться за наших атлетов Ещё несколько лет назад канадский юрист активно боролся с российским спортом, однако сейчас его заявления удивляют абсолютно всех. 15 августа, 09:54 Обложка © Getty Images / Jonathan Brady / PA Images

Эпопея с отстранением российских спортсменов от любых международных соревнований продолжается. Одни федерации начали смягчать санкции и допускать россиян, другие же, напротив, пока не видят возможности вернуть наших атлетов на международные старты. Тем не менее эмоции начали отходить на второй план, и всё чаще в СМИ появляются заявления о необходимости допускать россиян до соревнований. Неожиданно для всех такое заявление сделал Ричард Макларен, который ещё несколько лет назад приложил все усилия, чтобы уничтожить российский спорт. Лайф рассказывает о неожиданном заявлении канадского представителя WADA и его прошлых связях с нашей страной.

"Это несправедливо"

В России абсолютно справедливо отношение к Ричарду Макларену однозначно отрицательное. Когда-то его доклады на тему допинга в нашей стране приводили к тому, что Россия оставалась без флага и гимна на Олимпийских играх или же представителей на различных крупных международных стартах. Однако прошло время, и Макларен неожиданно занял противоположную позицию. Причём достаточно непопулярную на Западе.

— То, как с ними (российскими спортсменами. — Прим. Лайфа) обращаются, несправедливо. <...> Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях, — заявил Ричард Макларен.

Он же заметил, что российские спортсмены могут достаточно оперативно вернуться на международные старты, если соответствующее решение вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS). Иными словами, Макларен всей душой верит в то, что наши атлеты могут спокойно вернуться на соревнования. Представить такое ещё несколько лет назад было абсолютно невозможно.

Забавно и то, что такие нехарактерные для Запада заявления Макларен сделал в интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Этого человека все любители спорта наверняка тоже прекрасно помнят. Когда-то он выпускал свои "разоблачения" на тему допинга в нашей стране и активно выступал против любого появления наших на международных стартах. Кстати, Зеппельт и сам теперь выступает за то, что наказывать спортсменов — не самая лучшая, мягко скажем, идея.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт. Фото © Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

При этом тот же Макларен признаёт, что пока события на Украине будут продолжаться, россиян до стартов допускать никто не будет. Пусть параллельно он и говорит о том, что это не совсем правильно, но осознаёт, что люди из МОК и его бывшие коллеги из WADA вряд ли изменят свою позицию. Разумеется, что в России эти заявления не могли не заметить. К примеру, лыжницу Веронику Степанову они, прямо скажем, шокировали.

— Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Ричардом Маклареном, который в WADA так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно. Может быть, потому, что Макларен сейчас — частное лицо со своей консалтинговой компанией? — написала Степанова в своём телеграм-канале.

По сути, Степанова затрагивает важный момент: Макларен больше не имеет отношения к WADA, МОК или другим организациям. Потому ему не обязательно высказываться в отношении наших спортсменов так, как кому-то угодно, и он может смело выражать очень непопулярное на Западе мнение.

А вот заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в этих заявлениях Макларена увидела достаточно позитивный сигнал и выразила надежду на то, что они могут повлиять на возвращение россиян на международные старты.

— Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны, — заявила Тарасова.

Доклад Макларена и война с российским спортом

Главный парадокс всей этой истории заключается в том, что Ричард Макларен долгие годы делал всё для того, чтобы России просто-напросто не было на международной спортивной арене. И его не волновала коллективная ответственность или же зачастую несправедливость его решений. Наверняка каждый из вас хоть раз слышал словосочетание "доклад Макларена".

В 2016 году он, тогда ещё работая на WADA, опубликовал свой "независимый" доклад о допинге в российском спорте. Основывался он в основном на показаниях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова, который рассказывал истории о злоупотреблениях допингом и чуть ли не целой государственной системе внедрения в спорт запрещённых препаратов.

Профессор Ричард Макларен во время пресс-конференции с докладом WADA о допинге в России, 2016 год. Фото © Getty Images / Jonathan Brady / PA Image

Тем не менее российская сторона (Минспорта и ОКР) признала все сделанные в том докладе выводы и выполнила все поставленные WADA условия по борьбе с допингом. Однако не могло не удивить наказание, которое было применено к нашему спорту на основании доклада Макларена. Так, Россия на нескольких Олимпиадах выступала без флага и гимна, а в 2018-м на Игры в Пхёнчхан поехали лишь те спортсмены, которых одобрил МОК. Забавно, но в заветный список не попало большое количество атлетов, которые никогда и близко не были замешаны в допинговых скандалах.

Любопытно будет понаблюдать за тем, к чему приведут все последние заявления Макларена и как они отразятся на общих настроениях чиновников из МОК и WADA. Наверняка там уже обратили внимание на то, что отстранение россиян нравится далеко не всем. Впрочем, Макларен теперь лицо частное и вряд ли МОК будет менять свою позицию. Про тезис "Спорт — вне политики" вспоминать не приходится.

Фото © Getty Images / Matthias Hangst Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования? 0 В течении года Через два-три года Пропустят до пяти лет Очень нескоро. Лет через пять-десять

Авторы Шамиль Гаджиев