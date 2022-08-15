Мать из Екатеринбурга размещала объявление о продаже сына в группе по торговле органами

Жительница Екатеринбурга, которая решила продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей из-за неприязни к нему нового мужа, размещала объявления также и в пабликах по продаже органов. Об этом сообщили в организации "Альтернатива", которая занимается борьбой с торговлей людьми.

Как рассказала член организации, объявление было найдено в одной из групп во "ВКонтакте", посвящённой передаче детей. Однако позже выяснилось, что женщина была подписана не только на множество подобных сообществ, но и паблики по пересадке органов. В одной из групп по пересадке печени и было найдено её объявление.

Позже, когда состоялась "сделка" по передаче ребёнка, екатеринбурженка вела себя довольно спокойно, отметила представитель "Альтернативы". В ходе встречи она разрешила мальчику и "покупательнице" поговорить и даже попросила его не стесняться и самому задавать вопросы.

"Она передала все документы на ребёнка — медкарту, страховой полис, свидетельство о рождении, миграционную карту. У неё несколько раз спросили, точно ли она осознаёт, что делает, понимает ли, что больше не увидит сына, ведь те, кто его "покупает", не хотят, чтобы она с ним общалась. Она сказала, что всё понимает", — рассказала член организации.