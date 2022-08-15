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15 августа, 11:59

Мать из Екатеринбурга размещала объявление о продаже сына в группе по торговле органами

Жительница Екатеринбурга, которая решила продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей из-за неприязни к нему нового мужа, размещала объявления также и в пабликах по продаже органов. Об этом сообщили в организации "Альтернатива", которая занимается борьбой с торговлей людьми.

Как рассказала член организации, объявление было найдено в одной из групп во "ВКонтакте", посвящённой передаче детей. Однако позже выяснилось, что женщина была подписана не только на множество подобных сообществ, но и паблики по пересадке органов. В одной из групп по пересадке печени и было найдено её объявление.

Позже, когда состоялась "сделка" по передаче ребёнка, екатеринбурженка вела себя довольно спокойно, отметила представитель "Альтернативы". В ходе встречи она разрешила мальчику и "покупательнице" поговорить и даже попросила его не стесняться и самому задавать вопросы.

"Она передала все документы на ребёнка медкарту, страховой полис, свидетельство о рождении, миграционную карту. У неё несколько раз спросили, точно ли она осознаёт, что делает, понимает ли, что больше не увидит сына, ведь те, кто его "покупает", не хотят, чтобы она с ним общалась. Она сказала, что всё понимает", рассказала член организации.

Россиянка продала новорождённого сына за 120 тысяч рублей ради ринопластики

Россиянка продала новорождённого сына за 120 тысяч рублей ради ринопластики

Напомним, жительница Екатеринбурга решила продать сына, чтобы угодить новому мужу. Женщина воспитывает троих детей, старшему из них семь лет, и он от предыдущего брака. Мальчик стал причиной ссор матери с новым избранником. Тогда ребёнка выставили на продажу в соцсетях: екатеринбурженка оценила сына в 300 тысяч рублей. Подставной покупатель передал ей сумму в торговом центре, а уже на выходе преступницу задержала полиция.

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Ural Mash

Николь Вербер

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