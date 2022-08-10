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10 августа, 11:45

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей, чтобы угодить новому мужу

<p>Проданный матерью мальчик из Екатеринбурга. Фото © <a href="https://t.me/url_mash/3491" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

Проданный матерью мальчик из Екатеринбурга. Фото © Ural Mash

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей из-за неприязни к нему нового мужа. Деньги она хотела потратить на погашение долгов. Об этом пишет Ural Mash.

Женщина воспитывает троих детей, старшему из них 7 лет, и он от предыдущего брака. Мальчик стал причиной ссор матери с новым избранником. Тогда ребёнка выставили на продажу в соцсетях: екатеринбурженка оценила сына в 300 тысяч рублей.

Подставной покупатель передал ей сумму в торговом центре, а уже на выходе преступницу задержала полиция. Сейчас ребёнком занимаются органы опеки, ему ищут новую семью, а женщину допрашивают.

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Татьяна Миссуми

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