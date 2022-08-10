Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей, чтобы угодить новому мужу

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей из-за неприязни к нему нового мужа. Деньги она хотела потратить на погашение долгов. Об этом пишет Ural Mash.

Женщина воспитывает троих детей, старшему из них 7 лет, и он от предыдущего брака. Мальчик стал причиной ссор матери с новым избранником. Тогда ребёнка выставили на продажу в соцсетях: екатеринбурженка оценила сына в 300 тысяч рублей.

Подставной покупатель передал ей сумму в торговом центре, а уже на выходе преступницу задержала полиция. Сейчас ребёнком занимаются органы опеки, ему ищут новую семью, а женщину допрашивают.