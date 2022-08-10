Лень заразна и передаётся по наследству

Ленивые люди могут вполне винить в этом генетику, поскольку лень, оказывается, передаётся по наследству. Об этом заявил психолог и владелец школы психологического консультирования Иван Карнаух в беседе с Ura.ru.

Причём, как объяснил эксперт, у родителей, склонных к лености, рождаются дети с мощным рефлексом целей, которые им полностью противоположны. При этом эффект также действует и в обратную сторону: у целеустремлённых родителей рождается ленивый ребёнок. Кроме того, лень может быть заразна.

"Это как зевота: один зевнул, другие по инерции. Если два лентяя встретятся, а работу нужно доводить до конца, один скажет: "Да ну эту работу, пойдём пиво пить", второй подумает и с удовольствием пойдёт. Вот ты и заразился", — отметил Карнаух.

Однако психолог считает, что не стоит искать всевозможные способы, как избавиться от лени, поскольку та может быть даже полезной. В таком случае люди ищут более креативные способы решения определённых ситуаций, отметил он.

"Когда ко мне приводят родители детей на консультацию, я спрашиваю: "Какое самое негативное качество у вашего ребёнка?" Они мне отвечают: "Он лодырь, ему всё лень". Я говорю, что это не лень, это креативность. Ваш ребёнок не пропадёт, он умный и сообразительный за счёт лени", — поделился эксперт.