Кириенко заявил, что против России введено уже больше тысячи санкций

До начала августа текущего года в отношении России было введено более тысячи экономических санкций. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций", — сказал он на церемонии открытия форума "Дигория", который будет проходить в Московской области для молодых политологов страны.

В ходе выступления Кириенко отметил, что такого количества рестрикций против одного государства не вводилось никогда.