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10 августа, 11:26

Кириенко заявил, что против России введено уже больше тысячи санкций

До начала августа текущего года в отношении России было введено более тысячи экономических санкций. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций", — сказал он на церемонии открытия форума "Дигория", который будет проходить в Московской области для молодых политологов страны.

В ходе выступления Кириенко отметил, что такого количества рестрикций против одного государства не вводилось никогда.

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Ранее американский профессор Стив Ханке сравнил ущерб от санкций для России и Запада. По его мнению, с точки зрения масштабов Евросоюз понесёт расходы намного большие, чем США. Но возникшие издержки и сбои распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева

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