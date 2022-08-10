Кириенко заявил, что против России введено уже больше тысячи санкций
До начала августа текущего года в отношении России было введено более тысячи экономических санкций. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций", — сказал он на церемонии открытия форума "Дигория", который будет проходить в Московской области для молодых политологов страны.
В ходе выступления Кириенко отметил, что такого количества рестрикций против одного государства не вводилось никогда.
Ранее американский профессор Стив Ханке сравнил ущерб от санкций для России и Запада. По его мнению, с точки зрения масштабов Евросоюз понесёт расходы намного большие, чем США. Но возникшие издержки и сбои распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы.
Pixabay