Украинцам предложили писать доносы на россиян, пытающихся обойти санкции

На Украине предложили доносить на россиян, которые обходят санкции. Сведения нужно отправлять на портал украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщили в самом ведомстве.

"Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые продолжают находить пути для их обхода. Теперь на портале "Война & санкции" каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под ними", — цитирует сообщение НАПК издание УНН.