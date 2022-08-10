Украинцам предложили писать доносы на россиян, пытающихся обойти санкции
На Украине предложили доносить на россиян, которые обходят санкции. Сведения нужно отправлять на портал украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщили в самом ведомстве.
"Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые продолжают находить пути для их обхода. Теперь на портале "Война & санкции" каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под ними", — цитирует сообщение НАПК издание УНН.
По данным издания, с марта также действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая ищет и арестовывает активы российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.
Лайф сообщал, что президент Украины Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. По словам главы государства, мера необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Россия решила не отвечать на шаги Киева и не вводить визы для граждан Украины.
Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance