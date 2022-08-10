Генконсульство РФ подключилось к истории с россиянкой, у которой в Испании отобрали детей

Представители Генконсульства РФ в Барселоне помогают россиянке Елене Ланг вернуть дочерей, которых у неё забрали соцслужбы, заявив, что девочки якобы были украдены из украинской семьи. Дипломаты постоянно находятся на связи с матерью, оказывают ей юридическую и консульскую помощь.

"Случай с изъятием детей у семьи Ланг хорошо известен Генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки Правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", — рассказали в генконсульстве РИА "Новости".

Дипломаты подчеркнули, что социальные службы не должны были изымать дочерей у россиянки без предварительного уведомления. Они направили запросы в компетентные органы и соцслужбы Италии с требованием разъяснить ситуацию. Также обращение было направлено уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка. Пока генконсульство ответов не получило.