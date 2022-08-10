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10 августа, 09:38

Генконсульство РФ подключилось к истории с россиянкой, у которой в Испании отобрали детей

<p>Елена Ланг с дочерьми. Фото © "<a href="https://nevnov.ru/23579784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Невские новости</a>"</p>

Елена Ланг с дочерьми. Фото © "Невские новости"

Представители Генконсульства РФ в Барселоне помогают россиянке Елене Ланг вернуть дочерей, которых у неё забрали соцслужбы, заявив, что девочки якобы были украдены из украинской семьи. Дипломаты постоянно находятся на связи с матерью, оказывают ей юридическую и консульскую помощь.

"Случай с изъятием детей у семьи Ланг хорошо известен Генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки Правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", — рассказали в генконсульстве РИА "Новости".

Дипломаты подчеркнули, что социальные службы не должны были изымать дочерей у россиянки без предварительного уведомления. Они направили запросы в компетентные органы и соцслужбы Италии с требованием разъяснить ситуацию. Также обращение было направлено уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка. Пока генконсульство ответов не получило.

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Напомним, ранее Лайф писал о том, что в Каталонии социальные службы отобрали у россиянки двух дочерей, заявив, что они якобы были украдены у убитой украинской семьи и являются беженками. Когда мама показала фото своей беременности и ранние детские видео с девочками, это сочли недостаточным доказательством. Разбирательство длится уже почти два месяца, за это время женщине удалось добиться лишь одного видеоразговора с дочками.

Александра Васильева

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