Мэр Мадрида согласился провести гей-парад имени Бандеры и пригласил на него Кличко

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда согласился провести гей-парад имени Бандеры. Вот только он даже не подозревал, что стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Видео разговора градоначальника с якобы главой Администрации города Киева Виталием Кличко было показано в новом выпуске шоу "ВиЛ" на Rutube.

В ходе беседы "киевский политик" рассказал, что на предстоящем саммите стран НАТО активисты во главе с послом Украины готовят акцию в Испании: якобы планируют раздеться догола, напасть на членов иностранных делегаций и измазать их фекалиями. Всё это должно стать метафорой Украины, которая осталась совсем без денег и поддержки. Как ни странно, мэр одобрил украинский обнажённый перформанс во время саммита НАТО, однако постеснялся оголять своё тело, сославшись на недостаточно хорошие физические данные. При этом откровенный абсурд таких действий Мартинеса-Альмейду ничуть не смутил.

"Если вы понимаете, что это будет в ваших интересах, то я могу без проблем поговорить с посольством по поводу этого перформанса. Вероятно, это самая лучшая метафора для того, чтобы показать народу, что в настоящий момент происходит на Украине. Я согласен с вами в том, что сейчас Украина осталась голой", — отметил мадридский мэр.

Также лже-Кличко обратился с просьбой провести в Мадриде гей-парад имени Степана Бандеры, пояснив, что в батальоне "Азов"* много геев. И вновь Мартинес-Альмейда не увидел в идее ничего предосудительного и даже поддержал акцию кивком, а также пригласил на гей-парад Виталия Кличко лично. Кроме того, мэр даже посчитал, что Бандера был иконой гей-сообщества Украины, и выразил сочувствие в связи с кончиной "такого человека".

Кроме того, мэр Мадрида пообещал пранкерам помочь пополнить ряды ВСУ за счёт депортированных украинцев. Лже-Кличко поинтересовался у Мартинеса-Альмейды о ситуации с украинскими беженцами в Испании. Тот сообщил, что до февраля 2022 года в Мадриде было примерно десять тысяч украинцев, а после приехали ещё около двух с половиной тысяч человек. Тогда собеседник мэра испанской столицы посетовал, что, вместо того чтобы сражаться за родину, многие украинские мужчины уехали за рубеж, а на фронте между тем не хватает солдат.