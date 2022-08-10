ВКС России уничтожили 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

ВКС России уничтожили около 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, после чего она не смогла продолжать боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Пески ДНР в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава", — уточнил он.

Конашенков добавил, что большинство украинских военных, отправленных командованием ВСУ восполнить потери уничтоженной бригады, отказались идти в бой и дезертировали.