ВКС России уничтожили 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ
ВКС России уничтожили около 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, после чего она не смогла продолжать боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Пески ДНР в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава", — уточнил он.
Конашенков добавил, что большинство украинских военных, отправленных командованием ВСУ восполнить потери уничтоженной бригады, отказались идти в бой и дезертировали.
Также сообщалось, что два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" были уничтожены в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ