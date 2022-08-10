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Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 09:18

Российские военные поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ

Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине поразили пять пунктов управления противника за сутки. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки поражено пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии "Хортица" в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования "Айдар" в Новосёловке Донецкой Народной Республики и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаеве", проинформировал он.

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Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили до 100 украинских бойцов под Харьковом. Ещё до 30 украинских военных ликвидированы в Красногоровке, ДНР, в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил РФ по складу боеприпасов ВСУ.

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Flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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