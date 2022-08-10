Лайф публикует видео из филармонии в Мариуполе, где идёт подготовка к трибуналу над азовцами

В Мариупольской филармонии идёт подготовка к проведению международного трибунала над боевиками нацбатальона "Азов"*. Лайфу удалось побывать внутри здания и заснять подготовительные работы. Строительство планируется завершить к 1 сентября, после суда помещение снова будет переделано под филармонию.

В здании уже подготовлено четыре камеры для подсудимых. Сам процесс будет происходить в главном зале музыкального учреждения. Боевиков туда проведут по специальному железному коридору. На кадрах видно, что главный фасад филармонии сейчас заставлен строительными лесами. Внутри, за дверью, которая раньше вела к сцене, установлены железные решётки. Это здание было выбрано в качестве места проведения трибунала, так как меньше всего пострадало во время боевых действий.