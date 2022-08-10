ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 08:39
15241

Русские хакеры положили сайт производителя HIMARS

Русские хакеры атаковали сайт Lockheed Martin, который производит HIMARS

Русские хакеры из группировки Killnet, как и анонсировали, обрушили сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является производителем поставляемых на Украину РСЗО HIMARS. Хакеры считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".

Скриншот с сайта корпорации Lockheed Martin

Скриншот с сайта корпорации Lockheed Martin

"Небезызвестные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину вышеуказанной военно-промышленной корпорацией, позволяют преступной власти киевского режима убивать мирных жителей, разрушать инфраструктуру и социальные объекты пока ещё временно оккупированной Украины", — говорилось в анонсе хакеров.

Минобороны: ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области

HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине, 1 августа прибыли ещё четыре. При этом российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО с помощью отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3". По данным на 2 августа, ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 33 американские гаубицы М777, пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть установок РСЗО HIMARS.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Хакеры
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar