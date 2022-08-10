Русские хакеры положили сайт производителя HIMARS

Русские хакеры из группировки Killnet, как и анонсировали, обрушили сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является производителем поставляемых на Украину РСЗО HIMARS. Хакеры считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".

Скриншот с сайта корпорации Lockheed Martin

"Небезызвестные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину вышеуказанной военно-промышленной корпорацией, позволяют преступной власти киевского режима убивать мирных жителей, разрушать инфраструктуру и социальные объекты пока ещё временно оккупированной Украины", — говорилось в анонсе хакеров.