Русские хакеры положили сайт производителя HIMARS
Русские хакеры атаковали сайт Lockheed Martin, который производит HIMARS
Русские хакеры из группировки Killnet, как и анонсировали, обрушили сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является производителем поставляемых на Украину РСЗО HIMARS. Хакеры считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".
Скриншот с сайта корпорации Lockheed Martin
"Небезызвестные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину вышеуказанной военно-промышленной корпорацией, позволяют преступной власти киевского режима убивать мирных жителей, разрушать инфраструктуру и социальные объекты пока ещё временно оккупированной Украины", — говорилось в анонсе хакеров.
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине, 1 августа прибыли ещё четыре. При этом российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО с помощью отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3". По данным на 2 августа, ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 33 американские гаубицы М777, пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть установок РСЗО HIMARS.
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