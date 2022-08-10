В Москве зафиксирован максимум заражений ковидом с 17 февраля
За сутки в Москве выявлено 8608 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 17 февраля. Об этом свидетельствуют данные на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в столице с начала пандемии было зарегистрировано 2 877 323 инфицированных пациента.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор в свою очередь снова посоветовал гражданам из групп риска надевать маски в людных местах. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа, однако Роспотребнадзор пока не видит необходимости возобновлять антиковидные ограничения.
ТАСС / Сергей Бобылев