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10 августа, 08:25

В Москве зафиксирован максимум заражений ковидом с 17 февраля

За сутки в Москве выявлено 8608 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 17 февраля. Об этом свидетельствуют данные на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии было зарегистрировано 2 877 323 инфицированных пациента.

В России новый максимум по заражениям ковидом с 26 марта

В России новый максимум по заражениям ковидом с 26 марта

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор в свою очередь снова посоветовал гражданам из групп риска надевать маски в людных местах. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа, однако Роспотребнадзор пока не видит необходимости возобновлять антиковидные ограничения.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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