Психологи назвали 10 фраз, которые женщины никогда не прощают мужчинам

1. "Я подам на развод!"

Сначала грозите разводом, а потом можете сильно пожалеть о словах, брошенных в пылу ссоры. "Такая фраза показывает, что вы на самом деле не привержены вечному браку, заставляет супругу чувствовать себя отвергнутой, лишает её возможности чувствовать себя в безопасности", — утверждает Трейси Стейнберг, специалист по свиданиям и автор книги "Флирт для развлечения и знакомства". Как только вы скажете, что подадите на развод, браку будет нанесён ущерб, даже если ваши слова — пустая угроза. Ведь вы транслируете партнёрше, что одной ногой уже за дверью.

2. "Я тебе не верю"

Не ставьте под сомнение доверие к женщине, особенно на пустом месте. Не провоцируйте и не обвиняйте, лучше начните правильно задавать вопросы, чтобы слушать, а не бросаться резкими фразами. Фото © Shutterstock

Не стоит выставлять вторую половинку лгуньей. "Доверие необходимо для успешных отношений", — говорит Антония Холл, психолог, эксперт по отношениям, автор книги "Полное руководство по многооргазмической жизни". Если подозреваете, что ненаглядная лжёт, прямое заявление о том, что вы ей не верите, обычно имеет неприятные последствия. Вместо "Я тебе не верю" скажите: "Мне трудно поверить, что ты рассказываешь мне всю историю". Вторая фраза менее провокационна и обвинительна. Сосредоточьтесь на вопросах о конкретном инциденте. "Идея в том, чтобы слушать, а не бросаться резкими заявлениями. Собрав сначала все факты, вы будете в гораздо лучшем положении, чтобы понять поведение супруги, а затем отреагировать должным образом", — объясняет эксперт по знакомствам Стейси Лаура Ллойд.

3. "Ты слишком остро реагируешь"

Не надо указывать другому человеку, как ему реагировать, даже если речь о любимой девушке или жене. В том же духе звучат фразы "Успокойся", "Не занимай столь ​​оборонительную позицию" и "Ты слишком чувствительна". Иногда мужчины выдают подобные комментарии в попытке поддержать партнёршу, которая расстроена. Однако женщина может почувствовать, что её эмоции не были верно считаны, она не была услышана. "Эти фразы воспринимаются как унизительные директивы, которые принижают возлюбленную", — подмечает Ллойд. Дама, конечно же, ответит гневом, враждебностью. "Вместо того чтобы советовать женщине, как чувствовать и реагировать на происходящее, позвольте ей высказаться и внимательно выслушайте то, что она говорит".

4. "Вечно ты опаздываешь!"

"Ты постоянно опаздываешь", "Ты никогда не заправляешь постель"... Не впадайте в крайности! Эти фразы, которые мужчины любят использовать, редко бывают правдивыми, но всегда вредят отношениям, ранят женщин. Парень такими высказываниями пытается донести партнёрше, что она никогда ничего не сможет сделать правильно, а он не думает, что любимая способна измениться. "Когда вы говорите эти слова, вы, по сути, подрываете репутацию", — подчёркивает эксперт по отношениям Андреа Сирташ. Исследования показывают, что те, кто принижает партнёрш, с большей вероятностью пойдут на развод. Если любите девушку, лучше скажите: "Дорогая, я был бы счастлив, если бы ты приходила вовремя".

5. "Я так сказал"

Не заставляйте женщину чувствовать себя глупо. Это классический пример фразы, которую вы не должны говорить практически никогда. Кому понравится, когда ему прямо намекают, что он не блещет умом? "Это тот тип комментариев, что не исправят ситуацию", — указывает Стейси Лаура Ллойд. Когда дела идут так, как вы предсказали, а не так, как ожидала супруга, она более чем осведомлена о результате. И не нужно ей ничего напоминать, уж поверьте.

6. "Ты что, настолько глупа?!"

Для дамы сердца вы должны быть фанатом, а не самым большим критиком. Помните, что поддержка — неотъемлемая часть здоровых, счастливых, успешных отношений. Обесценивающие фразы способны подорвать самооценку даже самого сильного духом человека. Фото © Shutterstock

Не будьте самым большим критиком своей ненаглядной. "Хотя "глупая" — это не ругательство, это обидно", — говорит Эйприл Масини, эксперт по отношениям и этикету из Нью-Йорка. "Часто это слово хуже любого другого". То же самое и с "Что с тобой?" или "Это ужасная идея". Партнёрша хочет, чтобы вы были её фанатом, а не чувствовать, будто вы в разных командах или что вы не верите в неё. Вы должны быть не её самым большим критиком, а скорее самым большим поклонником. "Поддержка партнёра — неотъемлемая часть счастливых, здоровых и успешных отношений", — напоминает Антония Холл. "Обесценивающие фразы подорвут самооценку дамы сердца и в конечном итоге — отношения. Покажите, что вы заботитесь о возлюбленной, и она, скорее всего, захочет поддержать и позаботиться в ответ".

7. "Мне нужна та, кто действительно соответствует моим запросам"

Не переусердствуйте с использованием "я"-утверждений. Когда вы заботитесь о себе больше, чем о супруге, часто начинаете предложения с "я". "Я хочу эту пару туфель", "Просто сделай это; меня не волнует, как ты этого добьёшься". Такие высказывания характеризуют не вашу партнёршу, а вас самого. И любимая может даже начать опасаться, что вы собираетесь ей изменить. "Если вы скажете, что она не удовлетворяет ваши потребности, она может предположить, что вы найдёте кого-то, кто это сделает", — говорит Лорел Хаус, тренер по свиданиям и расширению возможностей. "Это инициирует и прививает неуверенность и ревность. Обзывания и угрозы нездоровы, и их трудно забыть".

Кроме того, стоит помнить, что окружающие, даже самые близкие, не умеют читать ваши мысли. "Поэтому, если чувствуете неудовлетворённость отношениями, важно относиться к потребностям спокойно, не обвиняя вторую половину", — советует Саманта Бернс, консультант по отношениям. Специалист предлагает попробовать тактику "бутерброд с комплиментом": сначала похвалите женщину за усилия, которые она прилагает сейчас или приложила в прошлом; затем скажите конкретно, что можно было бы улучшить или что вам от неё нужно; и закончите ещё одним позитивным комплиментом. Можно сказать: "Мне очень понравилось, что на прошлой неделе ты рано пришла домой с работы. Что мне действительно нужно, так это больше качественного времени с тобой в будние дни, чтобы я лучше чувствовал связь с тобой. Когда ты находишь время, чтобы уделить мне всё своё внимание, я ощущаю такую любовь".

8. "Ненавижу, что твоя мама постоянно названивает"

Не делайте пренебрежительных заявлений о семье супруги. Вы можете презирать тёщу. "Но никогда не поднимайте эту тему, если не хотите больших неприятностей", — рекомендует Эйприл Масини. Говорите о маме жены только уважительно и формулируйте любые проблемы в контексте желания быть полезным ("В её доме всегда так холодно — думаешь, мы должны решить проблему с отоплением?"). То же самое касается детей партнёрши от предыдущих отношений, какими бы странными они вам ни казались. В противном случае ждите серьёзной реакции.

9. "А вот бывшая сделала бы это для меня"

В разговоре с нынешней возлюбленной никогда не упоминайте про бывших, а тем более не сравнивайте женщин. Ведь если бы прошлые отношения были такими замечательными, вероятно, новые вы бы не завели. Фото © Shutterstock

Никогда не упоминайте про своих экс-возлюбленных, на то они и бывшие. Когда вы злитесь или разочаровываетесь в партнёре, легко начать сравнивать. "Никогда не сравнивайте нынешнюю супругу с дамами из прошлых отношений", — говорит Майк Гольдштейн, консультант по свиданиям. "Если бы отношения с вашей экс были такими замечательными, вы, вероятно, до сих пор были бы с ней". Сосредоточьтесь на конструктивном разговоре, скажите что-то вроде: "Ты осчастливила бы меня, если бы сделала то-то и то-то". У вас больше шансов удовлетворить потребности, если вы исключите бывшую из уравнения. "В этот момент неудовлетворённости вы сводите к минимуму то, что обожаете и цените в ненаглядной, и максимизируете идеализированную версию бывшей", — замечает Саманта Бернс.

10. "Я что, выгляжу как прислуга?"