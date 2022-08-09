Фатальные ошибки девушек на сайте знакомств, которые отпугнут любого мужчину

Чтобы мужчина не передумал знакомиться, девушкам на сайтах знакомств желательно загружать фотографии исключительно в феминных образах, при этом избегая провокационного маникюра, рассказала "Газете.Ru" блогер-стилист Лена Червова.

По её словам, у всех мужчин разные запросы и представления о красоте, поэтому акцент лучше делать на своей личности и правильно себя подавать. Именно поэтому, подчеркнула стилист, на фото нельзя позировать неестественно. Поза должна отражать внутреннее состояние женщины и демонстрировать готовность к общению.