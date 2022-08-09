Фатальные ошибки девушек на сайте знакомств, которые отпугнут любого мужчину
Стилист Червова назвала ошибки девушек на сайте знакомств, которые отпугивают мужчин
Чтобы мужчина не передумал знакомиться, девушкам на сайтах знакомств желательно загружать фотографии исключительно в феминных образах, при этом избегая провокационного маникюра, рассказала "Газете.Ru" блогер-стилист Лена Червова.
"Длинные ногти, массивные украшения, броский макияж, цветокоррекция, чрезмерно яркие принты, маскулинная одежда — всё это антитренды, которые отталкивают мужчин", — заявила Червова.
По её словам, у всех мужчин разные запросы и представления о красоте, поэтому акцент лучше делать на своей личности и правильно себя подавать. Именно поэтому, подчеркнула стилист, на фото нельзя позировать неестественно. Поза должна отражать внутреннее состояние женщины и демонстрировать готовность к общению.
Лучшим выбором в одежде будет женственное платье. По мнению Червовой, оно безотказно работает. Также подойдут платья-комбинации, платья-рубашки, жакет, рубашки и топы.
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