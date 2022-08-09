Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Крыму

В результате взрывов на военном аэродроме в крымской Новофёдоровке погиб один человек. Информацию об этом подтвердил глава региона Сергей Аксёнов.

Комментарий главы Крыма Сергея Аксёнова по ситуации на месте взрывов в Новофёдоровке. Видео © Телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — рассказал он в телеграм-канале.