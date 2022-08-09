Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Крыму
В результате взрывов на военном аэродроме в крымской Новофёдоровке погиб один человек. Информацию об этом подтвердил глава региона Сергей Аксёнов.
Комментарий главы Крыма Сергея Аксёнова по ситуации на месте взрывов в Новофёдоровке. Видео © Телеграм-канал "Аксёнов Z 82"
"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — рассказал он в телеграм-канале.
Аксёнов добавил, что ситуация находится под контролем, общей эвакуации по Сакскому району нет, будут отселены только жители домов в непосредственной близости от аэродрома. Размер ущерба устанавливается, власти обещают помочь всем без исключения.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее Минздрав Крыма сообщал о пяти пострадавших, среди которых один ребёнок.
LIFE