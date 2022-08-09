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9 августа, 14:28

Аксёнов: Вокруг аэродрома в Крыму после взрывов создана пятикилометровая зона оцепления

В крымский посёлок Новофёдоровка после сообщений о взрывах на аэродроме ВС РФ приехал глава республики Сергей Аксёнов. Он сообщил, что в регионе были усилены меры по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры и населения.

Аксёнов приехал в Новофёдоровку после сообщений о взрывах. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Среди гражданского населения пока никто не обращался за помощью в наши медицинские учреждения", — рассказал Аксёнов в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санавиация. В данный момент их сил достаточно.

В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация из-за взрывов на аэродроме

В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация из-за взрывов на аэродроме

Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Местные жители рассказывали, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка. Сейчас в Сакском районе республики объявлена эвакуация.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Александра Васильева

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