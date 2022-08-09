Аксёнов: Вокруг аэродрома в Крыму после взрывов создана пятикилометровая зона оцепления

В крымский посёлок Новофёдоровка после сообщений о взрывах на аэродроме ВС РФ приехал глава республики Сергей Аксёнов. Он сообщил, что в регионе были усилены меры по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры и населения.

Аксёнов приехал в Новофёдоровку после сообщений о взрывах. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Среди гражданского населения пока никто не обращался за помощью в наши медицинские учреждения", — рассказал Аксёнов в телеграм-канале.