"Садись, Кая, двойка": Захарова высмеяла премьера Эстонии за некомпетентность
Захарова поставила двойку премьеру Эстонии Каллас после призыва не пускать россиян в ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас за резкие заявления в отношении Москвы и призыв прекратить выдавать визы в ЕС россиянам. Дипломат поставила ей двойку за профессиональную подготовку и знания в области прав человека.
"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны – члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова напомнила, что в международной практике есть целый ряд документов, согласно которым за человеком остаётся свобода и право на передвижение. Она перечислила в качестве примеров положения учредительных договоров ОБСЕ, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека.
По словам дипломата, свобода стала реальностью, которую сейчас как данность воспринимают "сотни миллионов людей во всех государствах региона". При этом нельзя забывать, что свобода передвижения является обязательным условием "для пользования широким спектром гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе таких, отступления от которых не допускаются (право на жизнь и право на свободу от пыток и так далее)".
"Садись, Кая, двойка", — заключила Захарова.
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Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ