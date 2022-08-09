Премьер Эстонии призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам
Премьер Эстонии Каллас назвала посещение Европы "привилегией", которой должны быть лишены россияне
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Об этом она написала в своём Twitter.
"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", — считает политик.
Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.
"Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас", — призвала Каллас.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самыми важными санкциями".
ТАСС / EPA / JOHN THYS / POOL