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9 августа, 09:14

Премьер Эстонии призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам

Премьер Эстонии Каллас назвала посещение Европы "привилегией", которой должны быть лишены россияне

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Об этом она написала в своём Twitter.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", считает политик.

Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.

"Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас", — призвала Каллас.

Названы три страны, где россиянам проще всего оформить визу в Европу

Названы три страны, где россиянам проще всего оформить визу в Европу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самыми важными санкциями".

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ТАСС / EPA / JOHN THYS / POOL

Алексей Берковиц

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