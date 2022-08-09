Аксёнов спрогнозировал скорый призыв Зеленского "окончательно решить русский вопрос"
Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно станет призывать раз и навсегда решить вопрос с россиянами, раз сейчас он начал заявлять об изоляции всего населения страны. Так он отреагировал на требование лидера Незалежной закрыть всем россиянам въезд в западные страны.
"Похоже, следующим шагом станет призыв к "окончательному решению русского вопроса". Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями". В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера.
ТАСС / Сергей Мальгавко