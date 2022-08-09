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9 августа, 09:12

Аксёнов спрогнозировал скорый призыв Зеленского "окончательно решить русский вопрос"

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно станет призывать раз и навсегда решить вопрос с россиянами, раз сейчас он начал заявлять об изоляции всего населения страны. Так он отреагировал на требование лидера Незалежной закрыть всем россиянам въезд в западные страны.

"Похоже, следующим шагом станет призыв к "окончательному решению русского вопроса". Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", — написал он в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что Зеленского называли "президентом Левински"

Захарова напомнила, что Зеленского называли "президентом Левински"

Напомним, Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями". В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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