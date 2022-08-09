Аксёнов спрогнозировал скорый призыв Зеленского "окончательно решить русский вопрос"

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно станет призывать раз и навсегда решить вопрос с россиянами, раз сейчас он начал заявлять об изоляции всего населения страны. Так он отреагировал на требование лидера Незалежной закрыть всем россиянам въезд в западные страны.