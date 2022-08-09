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9 августа, 07:46

Захарова напомнила, что Зеленского называли "президентом Левински"

<p>Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беседу президента Украины и экс-лидера США Билла Клинтона. Она напомнила, что американские СМИ ещё до этого разговора дали Владимиру Зеленскому прозвище "президент Левински", намекая на Монику Левински, которую уличили в сексуальной связи с Клинтоном, что, в свою очередь, чуть не стоило тому должности.

"Так, ещё год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", — отреагировала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что провёл разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, и показал фото встречи, которая проходила по видеосвязи.

Александра Вишнякова

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