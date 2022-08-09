Захарова напомнила, что Зеленского называли "президентом Левински"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беседу президента Украины и экс-лидера США Билла Клинтона. Она напомнила, что американские СМИ ещё до этого разговора дали Владимиру Зеленскому прозвище "президент Левински", намекая на Монику Левински, которую уличили в сексуальной связи с Клинтоном, что, в свою очередь, чуть не стоило тому должности.