Захарова напомнила, что Зеленского называли "президентом Левински"
Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беседу президента Украины и экс-лидера США Билла Клинтона. Она напомнила, что американские СМИ ещё до этого разговора дали Владимиру Зеленскому прозвище "президент Левински", намекая на Монику Левински, которую уличили в сексуальной связи с Клинтоном, что, в свою очередь, чуть не стоило тому должности.
"Так, ещё год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", — отреагировала она в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что провёл разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, и показал фото встречи, которая проходила по видеосвязи.
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