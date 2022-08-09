Россиянам запретили посещать средневековый Венсенский замок во Франции

Гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится во Франции к юго-востоку от Парижа. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на "внутреннее распоряжение", которое было выпущено после начала спецоперации на Украине.

По данным издания, в конце июля две россиянки не смогли посетить средневековый замок в Венсенском лесу. Как рассказала одна из женщин, охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянки". France-Presse уточнило, что после начала спецоперации оборонное ведомство Франции действительно ограничило доступ для граждан России к военным объектам страны. При этом в министерстве добавляли, что журналисты могут посещать некоторые из них по предварительному запросу.