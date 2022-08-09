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9 августа, 07:39

Россиянам запретили посещать средневековый Венсенский замок во Франции

<p>Венсенский замок. Фото © Unsplash</p>

Венсенский замок. Фото © Unsplash

Гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится во Франции к юго-востоку от Парижа. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на "внутреннее распоряжение", которое было выпущено после начала спецоперации на Украине.

"Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся среди прочего архивы Министерства Вооружённых сил Франции", — говорится в сообщении агентства.

По данным издания, в конце июля две россиянки не смогли посетить средневековый замок в Венсенском лесу. Как рассказала одна из женщин, охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянки". France-Presse уточнило, что после начала спецоперации оборонное ведомство Франции действительно ограничило доступ для граждан России к военным объектам страны. При этом в министерстве добавляли, что журналисты могут посещать некоторые из них по предварительному запросу.

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А ранее в Финляндии у выезжающих из страны россиян начали отбирать технику под предлогом "обеспечения безопасности". По данным местного телеканала, у граждан изымают дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику, так как это товары "двойного назначения".

Александра Васильева

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