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9 августа, 07:27

"Благодарен за личную поддержку": Зеленский похвастался беседой с Клинтоном

Зеленский рассказал о разговоре с Биллом Клинтоном

<p>Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост с 1993 по 2001 год).

"Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства", — написал Зеленский в телеграм-канале и выложил фото разговора, который проходил по видеосвязи.

Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

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Александра Вишнякова

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