"Благодарен за личную поддержку": Зеленский похвастался беседой с Клинтоном

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост с 1993 по 2001 год).

"Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства", — написал Зеленский в телеграм-канале и выложил фото разговора, который проходил по видеосвязи.

Владимир Зеленский провёл разговор с Биллом Клинтоном. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official