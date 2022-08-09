"Благодарен за личную поддержку": Зеленский похвастался беседой с Клинтоном
Зеленский рассказал о разговоре с Биллом Клинтоном
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост с 1993 по 2001 год).
"Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства", — написал Зеленский в телеграм-канале и выложил фото разговора, который проходил по видеосвязи.
А ранее президент РФ Владимир Путин впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО. По его словам, реакция была "весьма сдержанной".