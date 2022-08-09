"Есть ещё вопросы?": Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера

Напомним, ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самыми важными санкциями", а "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию". Эта мера должна касаться даже тех российских граждан, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. Он также считает, что можно "призвать к ответственности" всё население России.