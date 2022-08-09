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9 августа, 07:10

"Есть ещё вопросы?": Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера

Медведев сравнил Зеленского с Гитлером за призыв возложить ответственность на всех россиян

Идеи о коллективной ответственности народа в последний раз выдвигал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, и в этом вопросе украинский президент Владимир Зеленский всё больше уподобляется фюреру, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" — написал Медведев в телеграм-канале.

Медведев: Запад с 2008 года преследует цель уничтожить Россию

Медведев: Запад с 2008 года преследует цель уничтожить Россию

Напомним, ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самыми важными санкциями", а "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию". Эта мера должна касаться даже тех российских граждан, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. Он также считает, что можно "призвать к ответственности" всё население России.

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ТАСС /Михаил Метцель

Оксана Попова

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