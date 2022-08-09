Ракета-носитель "Союз-2.1б" с иранским спутником и 16 малыми аппаратами стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести на орбиту иранский спутник "Хайям" и 16 малых космических аппаратов. Трансляцию запуска вела госкорпорация "Роскосмос".

Кроме того, в качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены малые спутники. В их числе — CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, "Кузбасс-300" и Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени.

Аппараты создавались ведущими вузами страны, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.