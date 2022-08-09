Два судна с кукурузой и маслом вышли из украинского порта Черноморск

Из украинского порта Черноморск вышло ещё два сухогруза с сельхозпродукцией. В общей сложности они доставят в страны более 70 тысяч тонн продовольствия. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

По данным ведомства, судно MV OCEAN LION, гружённое 64 тысячами тонн кукурузы, отправится в Южную Корею. Второй корабль — MV RAHMI YAGCI. Он перевозит 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла. Его пунктом назначения значится турецкий Стамбул.