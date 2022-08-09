Два судна с кукурузой и маслом вышли из украинского порта Черноморск
Из украинского порта Черноморск вышло ещё два сухогруза с сельхозпродукцией. В общей сложности они доставят в страны более 70 тысяч тонн продовольствия. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
По данным ведомства, судно MV OCEAN LION, гружённое 64 тысячами тонн кукурузы, отправится в Южную Корею. Второй корабль — MV RAHMI YAGCI. Он перевозит 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла. Его пунктом назначения значится турецкий Стамбул.
Также стало известно, что в ближайшие часы представители Совместного координационного центра (СКЦ) досмотрят сухогрузы с украинской продукцией, которые вчера вечером бросили якорь у Стамбула. Речь идёт о суднах, перевозящих подсолнечное масло в Италию, подсолнечник — в Китай и кукурузу — в Стамбул и в турецкий порт Искендерун.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышло три иностранных судна с зерном. Два других корабля направляются в Великобританию и Ирландию. В общей сложности они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.
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