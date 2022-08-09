"Ъ": Большинство россиян готовы поддержать возможное решение Путина о наступлении на Киев

Возможное решение президента РФ Владимира Путина "завтра объявить о начале наступления на Киев" поддержало бы 60% россиян, а 26% — отрицательно отреагировали бы на подобное заявление. Готовность граждан одобрить такой шаг выяснила социологическая служба Russian Field, пишет газета "Коммерсант".

Результаты опроса также показали, что в целом за продолжение военной операции выступило 52% респондентов, за достижение мирного соглашения — 38%. В том, что спецоперация проходит "определённо" или "скорее" успешно, уверено 62% россиян, не согласно с этим 19%, ещё столько же не смогло определиться с ответом.

В то же время 59% участников опроса считают, что спецоперация затянулась, противоположной точки зрения придерживается 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. При этом 41% россиян признались, что "устали от новостей о ходе военной операции на Украине".

Как отметил политолог Алексей Макаркин, тот факт, что большое число россиян готово поддержать два противоположных решения Путина — о прекращении спецоперации и о начале нового наступления, — можно считать выражением доверия главе государства.