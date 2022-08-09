Посол Антонов: Поставками оружия Украине США лишь "подливают масла" в огонь

Выделением Украине дополнительной помощи США продолжают "подливать масла в огонь" в этой стране, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса", — приводятся слова посла в публикации, размещённой в телеграме российской дипмиссии.

В связи с этим Антонов предупредил, что Соединённые Штаты всё больше втягиваются в конфликт и приближаются "к опасной черте в противостоянии" с Россией. Дипломат настаивает, что такая линия не даст ничего хорошего для мира и безопасности — она лишь "продлит агонию украинского режима".