Американский политик сравнил свою страну с банановой республикой

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в жёсткой манере прокомментировал обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа. Чиновник осудил подобные действия и назвал Соединённые Штаты банановой республикой.

Как сообщил ранее сам экс-глава Белого дома, его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства.

"Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика", — написал губернатор Флориды у себя в соцсетях.