На Украине озвучили два варианта заключения мира с Москвой

Появление информации о разногласиях между западными странами и Владимиром Зеленским может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией. Таким выводом делится украинское издание "Страна.ua", основываясь на источниках в политических кругах страны.

Согласно одной из версий, на таком развитии событий настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь", — делится издание.

По другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, принимая в расчёт объективные факторы. У Украины нет сил для контрнаступления, страна теряет территории, а обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в необходимых объёмах, поясняет портал.