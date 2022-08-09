На Украине озвучили два варианта заключения мира с Москвой
На Украине сообщили, что Запад намеревается подтолкнуть Зеленского к миру с Россией
Появление информации о разногласиях между западными странами и Владимиром Зеленским может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией. Таким выводом делится украинское издание "Страна.ua", основываясь на источниках в политических кругах страны.
Согласно одной из версий, на таком развитии событий настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь", — делится издание.
По другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, принимая в расчёт объективные факторы. У Украины нет сил для контрнаступления, страна теряет территории, а обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в необходимых объёмах, поясняет портал.
А ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад должен осознавать тот факт, что Россия в любом случае достигнет целей "Операции Z". Политик напомнил, что главные задачи Москвы в рамках СВО — это устранение военной угрозы для страны, денацификация украинского руководства и демилитаризация Незалежной.
ТАСС / Zuma