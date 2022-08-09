Вся рыба погибла на алтайском озере после того, как неизвестные спустили воду

В Залесовском районе Алтайского края неизвестные спустили воду из озера Клубничное. В результате погибла вся рыба, которая обитала в этом водоёме. О трагическом ЧП глава муниципального округа Александр Пластеев сообщил у себя в телеграме. Глава региона отметил, что подобный вандализм происходит уже второй год подряд. Кто-то, по его словам, спускает всю воду, открывая задвижку.

"Осенью и вот сегодня мы наблюдаем, что вся вода просто уходит. Вся рыба уничтожена", — констатировал чиновник.

Власти будут выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать личности злоумышленников, заверил Пластеев.