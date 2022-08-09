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9 августа, 04:36

Вся рыба погибла на алтайском озере после того, как неизвестные спустили воду

В Залесовском районе Алтайского края неизвестные спустили воду из озера Клубничное. В результате погибла вся рыба, которая обитала в этом водоёме. О трагическом ЧП глава муниципального округа Александр Пластеев сообщил у себя в телеграме. Глава региона отметил, что подобный вандализм происходит уже второй год подряд. Кто-то, по его словам, спускает всю воду, открывая задвижку.

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"Осенью и вот сегодня мы наблюдаем, что вся вода просто уходит. Вся рыба уничтожена", констатировал чиновник.

Власти будут выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать личности злоумышленников, заверил Пластеев.

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Ранее Лайф сообщал, что в деревне Благовещение Наро-Фоминского района Подмосковья в реке Руть погибла почти вся рыба. Как рассказала местная жительница Елена (имя изменено), всему виной местный агрохолдинг "Рота-агро", который сливает туда отходы.

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Telegram / Александр Пластеев

Юлия Коновалова

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