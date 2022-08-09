НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 04:24

Минобороны РФ предупредило о риске катастрофы из-за обстрела Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооружённых сил Украины могут обернуться глобальной техногенной катастрофой. Такое предупреждение высказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как подчеркнул генерал, в случае аварии на ЗАЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа — по масштабам радиоактивного загрязнения она значительно превысит последствия аварий в Чернобыле и Фукусиме. Такое развитие событий приведёт к тому, что зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, сказал Мизинцев.

На заражённых территориях, по его словам, окажутся Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

Представитель Минобороны РФ добавил, что всё это на длительное время сделает непригодными для судоходства Чёрное море и и Босфор. Вместе с тем побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся под воздействием высокого уровня радиации.

Тактика террора: Киев берёт в заложники весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС

Тактика террора: Киев берёт в заложники весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС

Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС.

Обложка ©

ТАСС / AP

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров