Минобороны РФ предупредило о риске катастрофы из-за обстрела Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооружённых сил Украины могут обернуться глобальной техногенной катастрофой. Такое предупреждение высказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как подчеркнул генерал, в случае аварии на ЗАЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа — по масштабам радиоактивного загрязнения она значительно превысит последствия аварий в Чернобыле и Фукусиме. Такое развитие событий приведёт к тому, что зона радиационного заражения превысит 5,3 тысячи квадратных километров, сказал Мизинцев.

На заражённых территориях, по его словам, окажутся Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.