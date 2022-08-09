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9 августа, 05:51

Dawn: Несколько лидеров пакистанских талибов погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

В провинции Пактика на юго-востоке Афганистана в результате взрыва автомобиля погибло несколько лидеров запрещённой в Пакистане радикальной организации "Техрик-и-Талибан Пакистан". Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя группировки Мохаммада Хорасани.

По словам собеседника издания, взрыв произошёл вечером 7 августа. Автомобиль, в котором находились лидер движения Омар Халид Хорасани и экс-глава пакистанских талибов Мохманд, подорвался на дорожной мине. В тот момент, по словам Мохаммада, в машине также находились муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, которые в 2014 году вместе с рядом других лидеров ТТП присоединились к террористической организации ИГИЛ*.

Восемь человек погибли при взрыве в Кабуле, устроенном ИГИЛ

Восемь человек погибли при взрыве в Кабуле, устроенном ИГИЛ

А ранее, 2 августа, Белый дом подтвердил ликвидацию главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири в Афганистане. Сообщалось, что террорист был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника на балконе своего убежища. Однако позже стало известно, что тело главы "Аль-Каиды" на месте удара США не нашли.

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева

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