Dawn: Несколько лидеров пакистанских талибов погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

В провинции Пактика на юго-востоке Афганистана в результате взрыва автомобиля погибло несколько лидеров запрещённой в Пакистане радикальной организации "Техрик-и-Талибан Пакистан". Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя группировки Мохаммада Хорасани.

По словам собеседника издания, взрыв произошёл вечером 7 августа. Автомобиль, в котором находились лидер движения Омар Халид Хорасани и экс-глава пакистанских талибов Мохманд, подорвался на дорожной мине. В тот момент, по словам Мохаммада, в машине также находились муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, которые в 2014 году вместе с рядом других лидеров ТТП присоединились к террористической организации ИГИЛ*.