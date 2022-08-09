Пушков высмеял благополучный Запад за меры по экономии ресурсов
Страны Европейского союза вынуждены идти на многочисленные компромиссы, чтобы сократить трату природных ресурсов. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этих "благополучных" государствах есть явные признаки перемен.
"В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места. В Британии — при всех её дождях — вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России. Что-то меняется в доселе благополучном западном мире", — подчеркнул сенатор.
Напомним, в последнее время руководство западных стран всё чаще призывает население экономить ресурсы в связи с сокращением поставок газа из России и ростом цен. Так, ранее во Франции предложили ввести удалёнку ради экономии топлива. По мнению обозревателя Педраззи, эта мера поможет стране пережить грядущую зиму. Кроме того, французов призвали срочно освоить экономию света и тепла. А Финляндия готовится к веерным отключениям электричества. В это же время в Варшаве хотят отказаться от рождественской иллюминации ради экономии.
ТАСС / Валерий Шарифулин