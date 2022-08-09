Пушков высмеял благополучный Запад за меры по экономии ресурсов

Страны Европейского союза вынуждены идти на многочисленные компромиссы, чтобы сократить трату природных ресурсов. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этих "благополучных" государствах есть явные признаки перемен.

"В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места. В Британии — при всех её дождях — вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России. Что-то меняется в доселе благополучном западном мире", — подчеркнул сенатор.