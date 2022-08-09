Bloomberg узнал исход возможной битвы США и Китая за Тайвань

Сражение за Тайвань может лишить Соединённые Штаты Америки и их союзников большей части надводных флотов. К такому выводу пришли бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США. Они провели так называемые "игры", симулирующие гипотетическое вторжение Китая на остров, сообщает Bloomberg.

Результаты теста показали, что Пекин потопит большую часть надводных флотов США и Японии, а Тайвань сможет отразить возможную атаку, но это приведёт к серьёзным издержкам для американских сил в Тихом океане.

"В 18 из 22 раундов игры китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолётов", — сообщил экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан.

По его словам, в результате "четырёхнедельной игры" США лишились 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС страны. Как считают специалисты, КНР ликвидирует ВМС и половину ВВС острова уже в первые дни, но в результате контратак могут быть потоплены и 150 китайских кораблей.