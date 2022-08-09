Bloomberg узнал исход возможной битвы США и Китая за Тайвань
Сражение за Тайвань может лишить Соединённые Штаты Америки и их союзников большей части надводных флотов. К такому выводу пришли бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США. Они провели так называемые "игры", симулирующие гипотетическое вторжение Китая на остров, сообщает Bloomberg.
Результаты теста показали, что Пекин потопит большую часть надводных флотов США и Японии, а Тайвань сможет отразить возможную атаку, но это приведёт к серьёзным издержкам для американских сил в Тихом океане.
"В 18 из 22 раундов игры китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолётов", — сообщил экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан.
По его словам, в результате "четырёхнедельной игры" США лишились 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС страны. Как считают специалисты, КНР ликвидирует ВМС и половину ВВС острова уже в первые дни, но в результате контратак могут быть потоплены и 150 китайских кораблей.
Аналитики также допускают, что Япония может предоставить Америке право на использование баз США на территории, но возможность применения ядерного оружия исключена. По данным издания, в будущем "игры" будут продолжены, эксперты разыграют пессимистичные сценарии. Они считают, что Китай "установит контроль над островом".
Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа.
ТАСС / Сергей Медведев