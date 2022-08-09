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9 августа, 06:09

Росавиация до 17 августа продлила режим ограничений для аэропортов юга и центра России

Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 17 августа. Об этом сообщили в Росавиации. Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 17 августа 2022 г.", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года. В прошлый раз Росавиация продлила действие режима до 11 августа. Рейсы временно отменены в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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