Росавиация до 17 августа продлила режим ограничений для аэропортов юга и центра России

Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 17 августа. Об этом сообщили в Росавиации. Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 17 августа 2022 г.", — говорится в сообщении ведомства.