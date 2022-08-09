IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Шведский мебельный концерн IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в России 15 августа. Об этом сказано на сайте компании.

"15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров", — уточнили в компании.

Также в пресс-службе концерна добавили, что все заказы, оформленные россиянами до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы и доставлены в течение августа и сентября в согласованное ранее время.