В Госдуме предложили создать союз суверенных государств по образу СССР

Советский Союз сдерживал НАТО в стремлении поработить и колонизировать весь мир, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. В связи с этим, по его мнению, стоит вновь создать добровольное объединение государств по образу СССР.

"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что после распада СССР Вашингтон начал вмешиваться в дела независимых государств, организовывая революции и госперевороты на территории бывших советских республик. США продолжают постепенно оккупировать страны, продвигаясь всё ближе к российским границам. Помешать этому могло бы создание политического и экономического союза, считает Шеремет. По его мнению, такое объединение помогло бы государствам противостоять нападкам Америки, сохранить и укрепить свои суверенитеты.

"Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", — подчеркнул депутат, добавив, что у России есть возможность обеспечить такому союзу и нерушимость границ, и безопасность.