"Клоун слетел с катушек": Американцы вступились за россиян и потребовали от Зеленского перестать раздавать приказы

Американцы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить империалистические замашки и перестать приказывать другим странам. Так читатели газеты The Washington Post высказались по поводу призыва украинского лидера к Западу закрыть въезд для всех россиян.

"Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — написал пользователь They call me M.

Другой читатель назвал Зеленского "клоуном, слетевшим с катушек". Президенту Незалежной посоветовали обратить внимание на проблемы в своей стране, где всё строится на вранье политических элит и коррупции.

"Коррумпированный и лживый король диктаторов!" — высказался о нём ConfusingIdeas.

"Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят её хозяева. В процессе гибнут ни в чём не повинные украинцы", — отметил автор с ником jhalak786.