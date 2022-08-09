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9 августа, 07:33

"Клоун слетел с катушек": Американцы вступились за россиян и потребовали от Зеленского перестать раздавать приказы

В США назвали Зеленского слетевшим с катушек клоуном за призыв не пускать на Запад россиян

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Американцы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить империалистические замашки и перестать приказывать другим странам. Так читатели газеты The Washington Post высказались по поводу призыва украинского лидера к Западу закрыть въезд для всех россиян.

"Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — написал пользователь They call me M.

Другой читатель назвал Зеленского "клоуном, слетевшим с катушек". Президенту Незалежной посоветовали обратить внимание на проблемы в своей стране, где всё строится на вранье политических элит и коррупции.

"Коррумпированный и лживый король диктаторов!" — высказался о нём ConfusingIdeas.

"Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят её хозяева. В процессе гибнут ни в чём не повинные украинцы", — отметил автор с ником jhalak786.

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиян на Украину

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиян на Украину

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Он заявил, что "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию".

Татьяна Миссуми

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