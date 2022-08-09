"Клоун слетел с катушек": Американцы вступились за россиян и потребовали от Зеленского перестать раздавать приказы
В США назвали Зеленского слетевшим с катушек клоуном за призыв не пускать на Запад россиян
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Американцы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить империалистические замашки и перестать приказывать другим странам. Так читатели газеты The Washington Post высказались по поводу призыва украинского лидера к Западу закрыть въезд для всех россиян.
"Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — написал пользователь They call me M.
Другой читатель назвал Зеленского "клоуном, слетевшим с катушек". Президенту Незалежной посоветовали обратить внимание на проблемы в своей стране, где всё строится на вранье политических элит и коррупции.
"Коррумпированный и лживый король диктаторов!" — высказался о нём ConfusingIdeas.
"Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят её хозяева. В процессе гибнут ни в чём не повинные украинцы", — отметил автор с ником jhalak786.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Он заявил, что "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё", и потому они должны жить в своём мире до тех пор, "пока не изменят свою философию".
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