Звёзды на ключицах: Стало известно, что грозит американке Грайнер в российской тюрьме за наколки "отрицал"
Тату‑мастер Удалец объяснил, что грозит американке Грайнер в тюрьме за наколки "отрицал"
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, осуждённой в России за контрабанду наркотиков, не стоит опасаться враждебного отношения в тюрьме. Об этом заявил тату‑мастер Юрец Удалец в эфире программы "Есть тема!" на канале "Матч ТВ".
Тело 31‑летней Грайнер украшено множеством различных татуировок. Например, на роспись левой руки ушло девять часов. При этом на ключицах у неё набиты звёзды: восьмиконечная звезда под ключицей в криминальном мире считается наколкой воров в законе, паханов, отрицал. По словам эксперта, спортсменке переживать из-за такого совпадения не нужно, ведь сейчас в местах лишения свободы "практически никто за татуировки не спрашивает".
"Тем более по её татуировкам видно, что они сделаны не кустарным способом, как это делается на зонах. То есть эти татуировки к криминальному миру абсолютно не имеют никакого отношения. И звёзды, которые у неё на ключицах расположены, относятся к морским звёздам. В России "отрицалам" делали несколько иные звёзды", — объяснил Удалец.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позднее президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым, а Лайф рассказывал, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.