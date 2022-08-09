Звёзды на ключицах: Стало известно, что грозит американке Грайнер в российской тюрьме за наколки "отрицал"

Двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, осуждённой в России за контрабанду наркотиков, не стоит опасаться враждебного отношения в тюрьме. Об этом заявил тату‑мастер Юрец Удалец в эфире программы "Есть тема!" на канале "Матч ТВ".

Тело 31‑летней Грайнер украшено множеством различных татуировок. Например, на роспись левой руки ушло девять часов. При этом на ключицах у неё набиты звёзды: восьмиконечная звезда под ключицей в криминальном мире считается наколкой воров в законе, паханов, отрицал. По словам эксперта, спортсменке переживать из-за такого совпадения не нужно, ведь сейчас в местах лишения свободы "практически никто за татуировки не спрашивает".